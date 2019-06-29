«Само появилось, само пройдет». Меркель не рассказала, почему дрожит

Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита G20 прокомментировала ситуацию со своим здоровьем, но не объяснила причины тремора.

Слова канцлера 29 июня приводит Das Bild. Меркель отметила, что чувствует себя хорошо, она не стала говорить, обращалась ли к медикам. «Мне нечего сообщить, у меня все хорошо. Как оно само появилось, так само и пройдет», – заверила канцлер.

Во время саммита в Осаке Меркель в том числе встречалась с российским президентом. Отмечается, что очередного приступа замечено не было.

Впервые канцлер задрожала 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже она объяснила это обезвоживанием из-за жаркой погоды. Еще один приступ произошел на днях во время встречи с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. После Меркель также заявила, что с ней все в порядке.

Врачи, в том числе петербургские, пытаются поставить диагноз канцлеру по видеозаписям. Вариантов – множество.