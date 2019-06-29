Путин: Элтон Джон заблуждается по поводу отношения в России к ЛГБТ-сообществу

Президент России Владимир Путин ответил на критику британского певца Элтона Джона, который ранее обвинил главу государства в лицемерии по поводу отношения в России к сексуальным меньшинствам.

Свою позицию Владимир Путин обозначил на пресс-конференции по итогам саммита G20, сообщает 29 июня «Лента.ру».

«Я его очень уважаю, он гениальный музыкант. В России очень ровное и спокойное отношение к ЛГБТ-сообществу», — сказал российский лидер. Президент также напомнил, что в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. «Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Я уже говорил в интервью — пять или шесть полов уже напридумали, я уже даже не понимаю, что это такое», — сказал Путин.

Ранее Элтон Джон обратился к российскому лидеру, посвятив ему пост в Instagram. Он отметил, что его огорчило недавнее интервью Путина Financial Times. «Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ были счастливы, и что «у вас нет с этим проблем», кажутся мне лукавством», — говорится в публикации.