Гражданин Китая поел в петербургском ресторане на 6 миллионов рублей. Пока он подкреплялся, его внедорожником занимались угонщики

Гражданин Китая приехал в Петербург по делам и лишился своего люксового внедорожника, припарковав его у ресторана с национальной едой. Не дремали угонщики и в Красносельском районе.

По данным «Фонтанки», заявление от 34-летнего жителя КНР поступило в полицию 28 июня. Он рассказал, что накануне припарковал свой чёрный «Ленд Ровер Дискавери» за 6,3 миллиона рублей на дороге у дома №20 по улице Нахимова, где находится ресторан китайской кухни «Сычуань». Отужинав и выйдя на улицу через час, гражданин Китая своей машины на обочине не нашёл. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти заявили, что предпринимают все меры для установления и задержания похитителя.

Вслед за китайцем вечером 28 июня дорогих колёс лишилась очередная бизнес-вумен из Петербурга. Со стоянки на Доблести исчез её новый Lexus RX-350 белого цвета.

По данным «Фонтанки», 29-летняя владелица работает директором в компании, связанной с ресторанным бизнесом и доставкой еды, а ранее держала цветочные магазины. Ущерб от потери авто она оценила 4 420 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.