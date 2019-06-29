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Происшествия
29.06.2019 12:49
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«И тут я понял, что влип». Владелец мачете рассказал свою версию драки у ФСБ на Литейном

Петербуржец Дмитрий Дрожалкин стал фигурантом уголовного дела за удар мачете по руке охранника фирмы «Титан», но и сам обратится с встречным заявлением о потерянном здоровье и побитой машине. «Фонтанке» он послеоперационным голосом рассказал о самых необычных тридцати минутах своей жизни. К утру 29 июня он отходит после вправления сломанного охраной носа.

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По словам Дрожалкина, общение с сотрудниками «Титана» началось не из-за парковочного места, как ранее писала «Фонтанка», а после дорожного пустяка.

«Я хотел выехать со стоянки на Радищева, но мне перегородила путь машина охраны. Я сдал чуть назад, она – тоже. Ну, и обменялись любезностями, – вспоминает Дрожалкин. – «Титановцы» вышли из своего авто и залили мне лицом газом. Я сел за руль и поехал. А они за мной».

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Позже химический ожог обоих глаз зафиксируют в Мариинской больнице, а тогда Дрожалкин пытался почти наощупь оторваться от преследователей.

«Второй пункт нашей встречи – улица Кирочная. Меня заблокировали, и охранник Буйнов, который сейчас потерпевшим проходит по моему делу, постарался оторвать дверь моего «Сандеро». Ну я не выдержал, достал мачете и плашмя ударил его по левой кисти. Порезы остались у него на мизинце и безымянном пальце».

«И тут я понял, что влип». Владелец мачете рассказал свою версию драки у ФСБ на Литейном

Мачете, по словам Дрожалкина, он использует в качестве шанцевого инструмента и не расстается с ним.

«Ветки для костра подрубить, например», – говорит Дмитрий.

Оружие с 22-сантиметровым лезвием петербуржец возит в кармане водительской двери. Возможно, кому-то это покажется странной привычкой, но вряд ли самому Дрожалкину. Он мужчина напористый, чемпион России по ножевому бою, а его характер отражен в заглавной надписи на странице в соцсети: «Все, что нас не убивает – потом об этом очень сильно пожалеет».

Неубиваемый Дрожалкин после удара мачете вырвался, но «Титан» не отставал. На углу Кирочной и Таврической улиц они снова встретились.

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«И тут я понял, что влип очень серьезно, – резюмирует Дмитрий. – Охранники пошли на таран под углом почти 90 градусов, оставили на моей машине внушительную вмятину. То есть погоня вышла за всяческие рамки разумного».

Дрожалкин доехал до Литейного проспекта и самостоятельно (никто меня не блокировал, как написано на «Фонтанке») остановился у здания УФСБ Петербурга и Ленинградской области.

«Я подбежал к сотруднику полиции, стоявшему с жезлом и одетому в зеленый светоотражающий жилет, и попросил вызвать подмогу, – вспоминает Дрожалкин. – Он что-то проговорил в рацию, развернулся и ушел в сторону Шпалерной».

Полицейским оказался «ряженый» представитель ФСБ – вот так незамысловато, под гаишника, спецслужба маскирует своего уличного постового рядом с входом. Из которого, кстати, так никто и не вышел, хотя под окнами творилось безобразие.

Помощи от сотрудника ФСБ Дрожалкин не дождался, а вот наряд «Титана» своих на выручку позвал и оказался в явном большинстве. По словам петербуржца, еще на двух гражданских машинах подъехали знакомые охранников (а может, они сами охранники, предполагает Дмитрий), и он оказался один против пятерых.

На Литейном, рядом с УФСБ, Дрожалкину сломали нос. Он уверен, что это сделал водитель «Титана» по фамилии Аббасов.

«На тряском видео, которое снимали очевидцы через дорогу, есть момент, когда охранник замахивается на меня и теряет дубинку. Вот это и был удар, прилетевший мне в нос», – поясняет Дрожалкин.

Оставшись в явном меньшинстве и без своего друга-мачете, петербуржец перемахнул через ограждение и по проезжей части добежал до угла Литейного и улицы Чайковского.

«Вот здесь мне очень повезло, – говорит Дмитрий. – Меня окружают, Аббасов делает широкий замах и бьет, но промахивается, и я слышу, как сзади подъезжает машина полиции с проблесковыми маяками. Из салона выскочили два сотрудника и набросились на Аббасова, повалив его на землю».

ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ :

На Литейном Дрожалкин провел несколько часов, сидя в автомобиле полиции. Его доставили сначала в 76-й отдел, потом в 78-й, взяли объяснение по поводу удара по руке «титановца», ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», взяли подписку о невыезде и только в четыре часа дня 28 июня отпустили.

Дрожалкин поехал в травматологический пункт на Кавалергардской, а оттуда его госпитализировали скорой помощью в Мариинскую больницу. Ему диагностировали открытый перелом костей носа, химический ожог глаз, черепно-мозговую травму.


© Фонтанка.Ру

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