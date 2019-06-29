«Странно, если бы парламентскую партию не поддержали». Выдвинутая эсерами Тихонова сдала муниципальный фильтр для регистрации кандидатом в губернаторы

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Надежда Тихонова 29 июня сдала в Горизбирком подписи муниципальных депутатов. В качестве кандидата в губернаторы ее поддержали 162 муниципала.

По словам Тихоновой, в их числе, в частности: депутаты МО «Автово» Геннадий Трусканов и Илья Шмаков, депутат МО №7 Нэлли Вавилина, депутат МО «Юго-Запад» Ольга Левашова, депутат МО город Колпино Надежда Коковина и другие.

«Было бы странно, если б парламентской партии отказали в поддержке», – сообщила она корреспонденту «Фонтанки».

В числе кандидатов в Совет Федерации в случае избрания Тихонова предложила лидера фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексея Ковалёва, главу мунсовета МО «Автово» Геннадия Трусканова и депутата МО №7 Нэлли Вавилину. Их документы о согласии были также представлены в ГИК.

Накануне подписи муниципальных депутатов принёс кандидат от КПРФ Владимир Бортко.