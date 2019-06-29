Юг и Север Петербурга свяжут железнодорожной линией. Она пройдет через Пулково

Железнодорожная линия, которая должна упростить доступ к аэропорту «Пулково», свяжет южную и северную части Петербурга. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.

«Если говорить о большом пассажирском проекте в Петербурге, то самое правильное – связать Сестрорецкое направление с Сосновой Поляной. Условно говоря, юг с севером города, с проездом через аэропорт», – цитирует топ-менеджера «Коммерсантъ».

По его словам, РЖД обсудили с руководством аэропорта возможную площадку под будущий терминал и в рамках концепции прорабатывают трассу. Тони добавил, что часть линии будет представлять собой не тоннель, а «выемку».

Первый этап проекта реализуют до 2025 года. В январе станет известно, от какого вокзала будут строить линию – Балтийского или Витебского.