«Наши действия всегда будут зеркальными». Путин рассказал о жёстких переговорах с Терезой Мэй

Президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от встречи с покидающей пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй.

Гаранта 29 июня цитирует телеканал RT. «Она высказала свою позицию в достаточно жёсткой форме, я сообщил ей российскую позицию о ряде проблем, которые являются раздражителями в наших отношениях. Наши действия в отношении партнёров всегда будут зеркальными, как к нам относятся, так и мы будем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», – заявил президент.

Накануне Путин встретился с Терезой Мэй в рамках G20 в Осаке. Британский премьер призвала Россию найти «другой путь», если Москва хочет «других отношений».

Напомним, что на ПМЭФ-2019 Путин предложил нормализовать отношения с Великобританией. В начале июня Мэй согласилась встретиться с российским президентом впервые после произошедшего в Солсбери.