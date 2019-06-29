«Наши действия всегда будут зеркальными». Путин рассказал о жёстких переговорах с Терезой Мэй
Президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от встречи с покидающей пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй.
Гаранта 29 июня цитирует телеканал RT. «Она высказала свою позицию в достаточно жёсткой форме, я сообщил ей российскую позицию о ряде проблем, которые являются раздражителями в наших отношениях. Наши действия в отношении партнёров всегда будут зеркальными, как к нам относятся, так и мы будем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», – заявил президент.
Накануне Путин встретился с Терезой Мэй в рамках G20 в Осаке. Британский премьер призвала Россию найти «другой путь», если Москва хочет «других отношений».
Напомним, что на ПМЭФ-2019 Путин предложил нормализовать отношения с Великобританией. В начале июня Мэй согласилась встретиться с российским президентом впервые после произошедшего в Солсбери.
Справка:
По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.