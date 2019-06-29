Кадыров приютил Глушакова. Скандальный экс-футболист «Спартака» перешёл в «Терек»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков наконец нашёл себе работу. Контракт по схеме 1+1 с 32-летним игроком подписал грозненский «Ахмат».

Официальный твиттер клуба сопроводил новость о подписании совместным фото Глушакова с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Денис Глушаков перешёл в «Ахмат». Клуб и футболист подписали контракт по схеме «1+1». Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис! pic.twitter.com/SpmoL2ec8z — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 29 июня 2019 г.

Возглавляет «Ахмат» Рашид Рахимов, который знает Глушакова по работе в «Локомотиве».

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Напомним, что предыдущим клубом Глушакова был «Спартак», в качестве капитана которого он стал чемпионом России в сезоне 2016/17. После этого в жизни футболиста наступила чёрная полоса.

По ходу сезона 2017/18 в отставку был отправлен итальянский тренер Массимо Каррера, который и привел «Спартак» к чемпионству. Вскоре выяснилось, что это Глушаков настроил против Карреры руководство и ряд других игроков «Спартака». Большинство фанатов красно-белых стали требовать ухода Глушакова.

Параллельно у него начался разлад в семье. Супруга уличила его в измене и подала на развод. В сети были опубликованы аудиозаписи, в которых футболист угрожает своей благоверной.

В середине июня «Спартак» расторг контракт с Глушаковым. Игрок получил 1,35 миллиона евро, или около 100 миллионов рублей отступных.