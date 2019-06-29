Торговля сдулась. Смольный демонтировал два павильона-пузыря в центре Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга 29 июня снес два незаконных торговых шатра в центре Петербурга. Один из них площадью 62,8 кв.м расположился в арке Главного штаба.

На момент проведения обследования хозяйственная деятельность не велась. Разместило объект ООО «Сити инжиниринг», отметили в ККИ.

Та же компания разместила аналогичный «пузырь» у выхода из метро «Гостиный двор». Там продавались сумки, сувениры, картины, сладости, мед и другие товары, пользующиеся спросом у туристов.

ККИ изъял 2436 единиц продукции и составил 6 протоколов об административном правонарушении.