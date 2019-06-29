Путин о деле Голунова: «Это не несправедливость, это произвол»
Президент России Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова на пресс-конференции в Осаке.
Слова российского лидера приводит газета «Ведомости» 29 июня. «Что касается ситуации с Голуновым, то там не несправедливость, а произвол. Это просто произвол, и он должен быть расследован», — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке. Президент также сообщил, что не в курсе претензий правоохранительных органов к основателю автодилера «Рольф» Сергею Петрову. «Это не та информация, о которой мне докладывают в режиме онлайн», — заявил Путин.
Справка:
Автор антикоррупционных расследований Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. О том, что журналист находится в управлении полиции по ЗАО и подозревается в покушении на сбыт наркотиков, близкие узнали только через 14 часов. В защиту Ивана выступили десятки влиятельных изданий и тысячи журналистов по всей стране. На суде, который отправил Голунова под домашний арест, спецкор заявил, что готовил расследование о похоронном бизнесе, в нем фигурируют высокопоставленные сотрудники ФСБ. Почти 20 тысяч человек заявили о готовности 12 июня выйти на марш солидарности в Москве, но накануне вечером глава МВД лично заявил о прекращении дела и обещал наказать виновных в фальсификации. Однако в двух столицах активисты все равно вышли на акции протеста.