Путин считает Трампа талантливым, а тот российского президента «прекрасным парнем»

После переговоров в Осаке президентов США и России Дональд Трамп назвал российского лидера «прекрасным парнем». Между двумя «великими странами» должна быть торговля, уверен американец.

Поговорить с Трампом после встречи президентов в рамках форума G20 в Осаке 29 июня удалось журналистам «Вестей». Путин, по его мнению, не только «прекрасный парень», но и «необычайный человек». «Я считаю, у нас была отличная встреча», – добавил Трамп и отметил, что обсудить удалось многое, в том числе торговые отношения. Американский президент уверен, что «между двумя великими странами» должна быть торговля.

На итоговой пресс-конференции Путин добавил, что санкции США в отношении России «это не наше дело» и американская сторона сама решает, как выстраивать отношения. Встреча длилась полтора часа.

В преддверии саммита российский президент в интервью Financial Times назвал Трампа талантливым.