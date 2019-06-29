На «Скандинавии» Peugeot врезался в фонарный столб. Одна женщина погибла, ребенок в больнице

Водитель Peugeot не удержал руль и врезался в опору освещения неподалеку от поселка Огоньки под Петербургом утром 29 июня. Не обошлось без жертв.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, ДТП на 63 км трассы произошло после 8 утра. 68-летний водитель вьехал в столб, пассажирка, ровесница мужчины, умерла на месте. В больнице оказалась девушка, 17-летний подросток получила множество различных травм, она в тяжелом состоянии.