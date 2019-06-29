Новое сердечко для Даши

У восьмилетней Даши сложный порок сердца. Сейчас ей необходимо срочно заменить протез лёгочной артерии, установленный почти сразу после рождения.Врачи предлагают делать операцию не на открытом сердце, а менее травматичный способ: эндоваскулярно установить клапан Melody. Однако он не оплачивается государством, купить его мама девочки не может. А Даша надеется, что врачи всё-таки «сделают ей новое сердечко».

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Даша Мингазутина, 8 лет.

Сложный врожденный порок сердца.

Спасёт эндоваскулярная операция. Требуется клапан Melody.

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«Через два часа после рождения дочка перестала дышать. Из роддома Дашеньку перевезли в больницу, где выявили сложный порок сердца – общий артериальный ствол. В норме он должен быть разделен на аорту и легочную артерию, но у дочки всего один сосуд. Организм страдал от недостатка кислорода, развивалась сердечная недостаточность, в любой момент ребенок мог умереть.

В Детской городской больнице №1 Санкт-Петербурга Даше сделали операцию – установили протез лёгочной артерии, он улучшил работу сердечно-сосудистой системы. С тех пор девочка постоянно наблюдалась у кардиологов. Недавно врачи сказали, что клапан стал хуже работать, в нём накопился кальций, который дочке необходимо принимать постоянно. Начались изменения в лёгких, состояние Даши ухудшилось. Клапан нужно менять.

Раньше для его замены нужна была операция на открытом сердце. Но сейчас врачи предлагают менее травматичный способ: эндоваскулярно установить клапан Melody. К сожалению, такой клапан не оплачивается из средств госбюджета. А самой мне не справиться – сумма огромная, одна воспитываю дочь. Пожалуйста, помогите! С каждым днём состояние Даши ухудшается, она ждёт и надеется, что врачи «сделают ей новое сердечко». Мария Мингазутина, Гатчинский район, Ленинградская область.

Елена Михайлова, кардиолог, Санкт-Петербургская детская городская больница №1 (Санкт-Петербург):

«У Даши развился стеноз протеза лёгочной артерии, начались изменения в лёгких. Ребёнку показана имплантация легочного клапана Melody. Мы введём катетер в бедренную артерию, доставим к сердцу капсулу, содержащую внутри себя сложенный протез лёгочного клапана. После этого расправим клапан и закрепим. Это поможет нормализовать работу сердечно-сосудистой системы».

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.