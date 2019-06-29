«Северный поток-2» отказался от основного маршрута через Данию

Компания Nord Stream 2 — оператор проекта «Северный поток-2» — отозвала заявку на основной, южный, маршрут газопровода в территориальных водах Дании. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Это первая из трех заявок, поданных оператором; она относится к 2017 году. Заявки по оставшимся двум маршрутам — северо-западному и юго-восточному— все еще находятся на рассмотрении.

Решение оператора означает, что рассмотрение первой заявки, длившееся более двух лет, будет прекращено. В компании свой шаг пояснили тем, что он был необходим, поскольку за два года с момента подачи заявки руководство Дании никак не демонстрировало, что решение будет принято.

«Отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить компанию Nord Stream 2, а также нашего акционера и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями», — говорится в сообщении.

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Официальное письмо, в котором говорится об этом, передано в Датское энергетическое агентство в пятницу, 28 июня, уточняет Nord Stream 2.

Газопровод «Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Он должен пройти через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Последняя остается единственной страной, которая пока не выдала разрешение на прокладку труб по своей территории. Проект рассчитывают сдать в 2019 году.

Оператор газопровода три раза подавал заявки в Дании на строительство объекта. Первая была по основному маршруту, в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм, вторая — по альтернативному маршруту, к северо-западу от острова. Третью заявку на юго-восточный маршрут по требованию датского регулятора Nord Stream 2 подал в апреле.