Порошенко встревожен встречей Путина и Трампа. Киев о ней не предупредили

Киев впервые не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в пятницу, и это "очень тревожный звонок", написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти", — заявил бывший глава государства.

По его словам, за последние пять лет "никому и в голову не пришло" вести переговоры с Россией без Украины. "Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами", — пояснил Порошенко.

Путин и Трамп провели встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки". Их общение продолжалось около полутора часов.