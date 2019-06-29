ЕС и южноамериканский Меркосур заключили соглашение о свободной торговле

Евросоюз и латиноамериканский торгово-экономический союз Меркосур заключили соглашение о свободной торговле, говорится в пресс-релизе на сайте Европейской комиссии.

Это соглашение подразумевает отмену большинства пошлин на экспорт товаров из ЕС в Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай – страны, входящие в Меркосур. Предполагается, что европейские компании благодаря беспошлинной торговле сэкономят до €4 млрд в год. В частности, документ затрагивает автомобили и автозапчасти, химическую и фармацевтическую продукцию, одежду и обувь, а также кондитерские изделия, алкогольные напитки и ряд других продуктов питания.

"Это, безусловно, хорошая новость для компаний, работников и экономики по обе стороны Атлантики, позволяющая экономить на пошлинах в размере более 4 млрд. Евро в год. Это делает его крупнейшим торговым соглашением, которое когда-либо заключал ЕС. Благодаря напряженной и терпеливой работе наших участников переговоров, это сочетается с положительными результатами для окружающей среды и потребителей. И это то, что делает это соглашение беспроигрышной сделкой", – заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

По данным ЕС, данное соглашение охватит 780 миллионов человек и укрепит политические и экономические отношения между странами Евросоюза и Меркосур. Кроме того, в пресс-релизе подчеркивается, что ЕС стал первым крупным торговым партнером, заключившим договор с Меркосур.

Меркосур (Mercado Com?n del Sur – Mercosur) – торгово-экономический союз Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Основан в 1991 году. Ассоциированными членами союза являются Боливия и Чили.