США перебросили истребители F-22 на базу в Катаре

США впервые перебросили на авиабазу Аль-Удейд в Катаре истребители пятого поколения F-22, сообщает командование ВВС Центрального командования США, в зону ответственности которого входит Ближний Восток.

"Эти самолеты дислоцируются в Катаре впервые с целью защиты американских сил и интересов в зоне ответственности Центрального командования США", – говорится в сообщении на сайте командования.

Запись сопровождается фотографиями по меньшей мере трех F-22 на взлетно-посадочной полосе, сделанными, как уточняется, в четверг.

Аль-Удейд является главной базой ВВС США в регионе, службу на которой проходят несколько тысяч американских военнослужащих. Переброска этих машин на авиабазу в Катаре произошла на фоне обострения отношений США и Ирана. В частности, в июне иранские ВВС сбили беспилотник США. В Иране заявляют, что он находился в их воздушном пространстве, а американская сторона утверждает, что аппарат не пересекал границ Ирана.