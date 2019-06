В Шарлотсвилле пожизненно посадили националиста, въехавшего в толпу демонстрантов

Сбивший насмерть женщину во время беспорядков в Шарлотсвилле (штат Вирджиния,США) Алекс Филдс приговорену федеральным судом к пожизненному заключению. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

An avowed white supremacist who drove his car into a crowd of anti-racism protesters during a white nationalist rally in Virginia is sentenced to life in prison on hate crime charges. https://t.co/Ur5aeNXZVH