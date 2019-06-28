В Шарлотсвилле пожизненно посадили националиста, въехавшего в толпу демонстрантов

Сбивший насмерть женщину во время беспорядков в Шарлотсвилле (штат Вирджиния,США) Алекс Филдс приговорену федеральным судом к пожизненному заключению. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

An avowed white supremacist who drove his car into a crowd of anti-racism protesters during a white nationalist rally in Virginia is sentenced to life in prison on hate crime charges. https://t.co/Ur5aeNXZVH — The Associated Press (@AP) 28 июня 2019 г.

Подсудимый перед вынесением приговора принес извинения за свое преступление, попросив суд о более мягком вердикте. Однако судья Майкл Урбански решил, что обвиняемый представляет слишком большую опасность для общества, приговорив его к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение.

Речь идет о федеральных обвинениях в совершении преступления на почве ненависти. В марте 22-летний Филдс, который содержится под стражей, признал по ним свою вину.

В декабре прошлого года в ходе параллельно идущего судебного процесса жюри присяжных в Шарлотсвилле признало Филдса виновным в убийстве первой степени по обвинениям на уровне штата, также приговорив его к пожизненному сроку. Формальное оглашение обвинительного вердикта в рамках данного процесса должно состояться в следующем месяце.