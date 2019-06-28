«Атлетико» договорился о трансфере защитника Лоди, которым интересовался «Зенит»
«Атлетико» на официальном сайте объявил о предварительной договорённости с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.
? Principio de acuerdo con el @AthleticoPR para el traspaso de Renan Lodi— Atl?tico de Madrid (@Atleti) 28 июня 2019 г.
? https://t.co/th4Er2sD7Q#A?paAtleti pic.twitter.com/DBcz6zNskO
Как сообщает пресс-служба испанского клуба, «Атлетико» достиг соглашения как с клубом, так и с игроком. В ближайшее время клубы планируют оформить все необходимые для трансфера документы.
Ранее сообщалось, что в услугах Лоди заинтересован «Зенит». Петербургский клуб якобы предлагал «Атлетико Паранаэнсе» €20 млн за 21-летнего защитника.