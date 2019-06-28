В Екатеринбурге на фестивале из-за давки отменили концерт Хаски и ЛСП. На него пришли двадцать тысяч человек

Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге отменили два выступления из-за давки. Зрители не услышали рэпера Хаски и белорусскую группу ЛСП. В соцсетях вечером 28 июня появились десятки недовольных постов.

Очевидцы сообщают, что часть зрителей прорвали ограждение и начали жечь фаеры, что запрещено. В итоге Хаски пришлось закончить своё выступление, на которое, к слову, пришли около двух десятков тысяч человек. Автоматически отменилось выступление следующей группы в списке – белорусского коллектива ЛСП.

Международный музыкальный фестиваль Ural Music Night стартовал в Екатеринбурге уже в пятый раз. На 80 разных площадках для слушателей выступают более 2,5 тысячи артистов и коллективов из Екатеринбурга, Свердловской области, а также из-за рубежа – приехали представители 20 стран. Вход на все площадки был свободный.