«Президент Путин, я нахожу ваши слова лицемерными». Элтон Джон обратился к президенту после его высказывания про ЛГБТ

Британский певец Элтон Джон обратился к Владимиру Путину через свой Instagram 28 июня. Музыканта возмутил ответ президента России на вопрос журналиста британской газете Financial Times об отношении к ЛГБТ-сообществу. Напомним, гарант ответил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Мне кажутся двуличными ваши слова о том, что вы хотите, чтобы ЛГБТ-люди «были счастливы» и что «у нас нет проблем в этом». Тем не менее, российские дистрибьюторы решили подвергнуть жесткой цензуре мой фильм «Рокетмен», удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей. Я нахожу это лицемерием», – возмущается певец в своём посте.

Затем Элтон Джон выражает радость по поводу того, что живёт не в России.

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«Я горжусь тем, что живу в той части мира, где наши правительства эволюционировали, чтобы признать универсальное право человека любить того, кого мы хотим. И я искренне благодарен за ту политику, которая позволила и юридически узаконила мой брак с Дэвидом. Это принесло нам обоим огромный комфорт и счастье», – подвёл итоге артист.

Накануне на сайте Кремля было опубликовано большое интервью Владимира Путина, которое он дал британской газете Financial Times. Среди прочих вопросов были и те, что касались болезненной в России темы – ЛГБТ-сообществ и гомофобии. https://www.fontanka.ru/2019/06/28/003/