Грузинская диаспора в РФ попросила Путина восстановить авиасообщение с их родиной

Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия в открытом письме обратился к Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

«Господин Президент, Вы не раз говорили, что санкции — не способ решения и не могут являться нормой в отношениях двух стран. Запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые, в первую очередь, на народ», — обращается в письме Цурцумия.

Также в письме указывается, что последствия решения Москвы лягут в первую очередь на рядовых граждан, а не на чиновников. "Среди грузин, живущих в России, не популярны радикальные настроения, мы хотим мира и дружбы между народами наших стран. К сожалению, политические провокации привели к обострению межгосударственной риторики. Диаспора с тревогой следила за взаимными обвинениями, ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжелые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики", – пишет он.

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«Отдельные чиновники, журналисты, общественные деятели могут решить, что это санкция на шельмование грузин — этого мы действительно очень опасаемся. Подобные действия власти могут стать сигналом для шовинистических сил, нерадивых бюрократов и просто провокаторов, чтобы начать преследование выходцев из Грузии», — подчеркивает глава диаспоры.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля. Также туроператорам было рекомендовано приостановить продажу путевок в страну. 20 июня в Тбилиси начались беспорядки после инцидента с российским депутатом Сергеем Гавриловым. В ходе Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло главы грузинского парламента. После этого мероприятие сорвали местные радикалы и оппозиционные политики. На акции протеста ее участники потребовали отставки спикера парламента и проведения выборов исключительно по пропорциональной системе. Требования были выполнены.