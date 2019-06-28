Минюст России внес американский фонд в список нежелательных организаций

Минюст России внес американский фонд «Свободная Россия» в список нежелательных организаций, сообщается на сайте министерства.

«28 июня 2019 г. Минюстом России в соответствии с Федеральным законом ''О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации'' на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация FreeRussiaFoundation (FreeRussia) (Фонд «Свободная Россия») (США)», — говорится в сообщении.

Фонд возглавляет бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер. Головной офис фонда находится в Вашингтоне. У фонда есть также отделение в Киеве.