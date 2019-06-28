Однополые чувства и мокрые майки. Спектакль ученика Кирилла Серебренникова, показанный на Тавриде, вызвал резонанс

Провокационный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова стал грандиозным завершением театральной смены молодёжного форума «Таврида», который в этом году проходит под Судаком. Небольшой отрывок записи постановки появился в Сети 28 июня и тут же вызвал жаркую дискуссию.

Спектакль от Gogol school поставил Илья Ромашко. Это несколько монологов с театрализованным сопровождением. В одном из эпизодов девушки и два актера-юноши изобразили поцелуй. А закончился спектакль обливанием водой нескольких девушек в белых футболках, в результате чего через ткань стали просвечивать тела.

«Эпатажно, однозначно, наотмашь. Тут тебе и статьи Конституции РФ, и стихи, и видео, и пластические этюды, и мокрые майки девушек с обливанием водой (без белья…), и поцелуи страсть какие жаркие среди пар барышень с переменами партнёрш, а после в пару стали сходиться два парня... Зал замер, реальный саспенс», – прокомментировал постановку блогер Сандро Кириак, первым опубликовавший видео.

Gogol School – творческая лаборатория, созданная актерами и режиссерами «Гоголь-центра» в 2015 году. Форум «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. Участниками или волонтёрами могут стать молодые люди от 18 до 30 лет.