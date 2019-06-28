Франция, Германия и Великобритания запустили механизм расчетов INSTEX для расчетов с Ираном
Страны "евротройки" – Франция, Германия и Великобритания – запустили механизм финансовых расчетов с Ираном INSTEX с целью обхода американских санкций, который доступен для всех стран – участниц Европейского союза.
Об этом говорится в пятницу в заявлении Европейского союза, генсек внешнеполитической службы которого – Хельга Шмид – председательствовала на заседании Совместной комиссии по обзору иранской ядерной сделки в Вене.
INSTEX now operational, first transactions being processed and more EU Members States to join. Good progress on Arak and Fordow projects
— Helga Schmid (@HelgaSchmid_EU) 28 июня 2019 г.
"Франция, Германия и Великобритания сообщили участникам, что INSTEX запущен и доступен для всех государств – членов ЕС и что происходят первые транзакции. Ускорится дополнительное сотрудничество с иранской соответствующей организацией (STFI), которая уже создана. Они подтвердили, что некоторые государства – члены ЕС присоединяются к INSTEX в качестве акционеров специального механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном. Они также работают над тем, чтобы открыть INSTEX для экономических операторов из третьих стран", – отметили в ЕС.
Справка:
В пятницу в Вене прошло заседание совместной комиссии по рассмотрению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с целью сохранения этого соглашения на фоне давления и санкций со стороны США, а также намерения Ирана отказаться от выполнения части своих обязательств. Участниками соглашения остаются Иран и "пятерка" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция).
Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и ввода против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам шесть месяцев на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Намерения Ирана касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у него обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны.