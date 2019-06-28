Франция, Германия и Великобритания запустили механизм расчетов INSTEX для расчетов с Ираном

Страны "евротройки" – Франция, Германия и Великобритания – запустили механизм финансовых расчетов с Ираном INSTEX с целью обхода американских санкций, который доступен для всех стран – участниц Европейского союза.

Об этом говорится в пятницу в заявлении Европейского союза, генсек внешнеполитической службы которого – Хельга Шмид – председательствовала на заседании Совместной комиссии по обзору иранской ядерной сделки в Вене.

INSTEX now operational, first transactions being processed and more EU Members States to join. Good progress on Arak and Fordow projects — Helga Schmid (@HelgaSchmid_EU) 28 июня 2019 г.

"Франция, Германия и Великобритания сообщили участникам, что INSTEX запущен и доступен для всех государств – членов ЕС и что происходят первые транзакции. Ускорится дополнительное сотрудничество с иранской соответствующей организацией (STFI), которая уже создана. Они подтвердили, что некоторые государства – члены ЕС присоединяются к INSTEX в качестве акционеров специального механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном. Они также работают над тем, чтобы открыть INSTEX для экономических операторов из третьих стран", – отметили в ЕС.