Франция, Германия и Великобритания запустили механизм расчетов INSTEX для расчетов с Ираном

Страны "евротройки" – Франция, Германия и Великобритания – запустили механизм финансовых расчетов с Ираном INSTEX с целью обхода американских санкций, который доступен для всех стран – участниц Европейского союза.

Об этом говорится в пятницу в заявлении Европейского союза, генсек внешнеполитической службы которого – Хельга Шмид – председательствовала на заседании Совместной комиссии по обзору иранской ядерной сделки в Вене.

INSTEX now operational, first transactions being processed and more EU Members States to join. Good progress on Arak and Fordow projects

— Helga Schmid (@HelgaSchmid_EU) 28 июня 2019 г.