Новый Mac Pro будут собирать под Шанхаем. Так Apple снизит расходы на транспортные издержки

Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае. В качестве подрядчика выступит тайваньская компания Quanta Computer. Она будет собирать технику на заводе вблизи Шанхая.

Как сообщает 28 июня The Wall Street Journal, это позволит американской компании снизить транспортные издержки, которые были бы выше, если бы компоненты завозились для сборки в США.

Mac Pro является самым мощным компьютером Apple и используется в первую очередь специалистами, работающими в производстве фильмов и видеоигр. Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет 6 тыс долларов. Ранее компьютеры создавались в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.

Напомним, акции Apple подешевели на бирже после того, как главный дизайнер заявил о своём уходе из компании.