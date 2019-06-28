Соколова понизили до первого зама в "Группе ЛСР"

Экс-министр Транспорта и экс-председатель комитета по экономическому развитию, промышленной политике и торговле Смольного Максим Соколов лишился поста гендиректора ПАО "Группа ЛСР". Такое решение 28 июня принял совет директоров ПАО после годового собрания акционеров компании.

Этот руководящий орган избрал генеральным директором основного владельца группы Андрея Молчанова, говорится в сообщении компании, а Соколов понижен до должности первого заместителя гендиректора компании. Таким образом, в руководстве Группы произошла обратная рокировка – Соколов был назначен генеральным директором "Группы ЛСР" в августе 2018 года, сменив на этом посту Молчанова. Срок его полномочий составлял 3 года.

"Мы рады, что Андрей Молчанов согласился снова взять на себя роль генерального директора компании. Группа получит выгоду от консолидации управляющего звена нашей компании в непростой период преобразований на строительном рынке РФ. Я также хотел бы поприветствовать Игоря Левита в нашем совете: он обладает большим опытом не только в строительной отрасли, но и в управлении "Группой ЛСР", где он в течение многих лет работал на различных руководящих должностях", – приводятся в сообщении слова Гончарова.

Ранее в пятницу акционеры компании на годовом собрании избрали новый состав совета директоров, в который среди прочих вошел Левит. Помимо работы в ЛСР, в 2013 году он работал и.о. гендиректора ФГУП "Росморпорт", однако на постоянную должность правительство РФ его не утвердило.

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Новым председателем совета директоров ЛСР был избран Дмитрий Гончаров, который в прежнем составе совета являлся заместителем председателя.

Помимо Левита, в новый совет директоров вошли Молчанов, Гончаров, а также независимые директора Алексей Махнев, Андрей Нестеренко, Виталий Подольский и Александр Присяжнюк. Все они входили в предыдущий совет директоров.