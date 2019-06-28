Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Меркель

Президент РФ Владимир Путин в субботу в рамках саммита G20 в японской Осаке наверняка поговорит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о проведении "нормандского формата", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра, скорее даже через считанные часы, будет встреча с Ангелой Меркель, на которой наверняка также эта проблематика будет затрагиваться", – сказал Песков в эфире "Россия 24", комментируя слова лидера Франции Эммануэля Макрона о намерении летом провести встречу лидеров "нормандской четверки".