Почему дело "Рольфа" коснётся всех, кто вышел из офшоров

Уголовное дело, возбуждённое в отношении фактического владельца группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, может дать старт череде аналогичных и задеть любого крупного предпринимателя России. Такое мнение возникло у экспертов издания 47news.ru, наблюдающих за этим процессом со стороны.

По словам генерального директора консалтинговой компании "Лодж" Александра Рокина (кстати, недавно еще оперативника экономической полиции Петербурга), схема, описанная в материалах уголовного дела Следственным комитетом, укладывается в понятие деофшоризации. Этот процесс был начат в марте 2013 года на фоне кризиса на Кипре, где, как известно, россияне и не только любят регистрировать свои компании.

Примерно с тех пор, как Крым стал нашим, российских бизнесменов настоятельно попросили перевести свои активы на родину. Объяснялось это необходимостью прекратить отток капитала, показатели которого на тот момент составляли 153 миллиарда долларов. Первопроходцем стал миллиардер и совладелец Volga Group Геннадий Тимченко, буквально через полгода счета в Россию перевёл и Алишер Усманов. То есть они показали, что окружения Владимира Путина это тоже касается.

Уже через год британцы заметили потерю у себя 356 млрд инвестиционных долларов из-за вывода русскими средств. В середине 2015 года Владимир Путин подписал закон об амнистии возвращённых из офшоров капиталов. Для того, чтобы закрыть эту страницу своей истории, государство пообещало прикрыть глаза на нарушения, связанные с возвратом находящихся в офшорах активов.

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Похоже, глаза закрыли не полностью, а веки подняли силовики.

Теперь обратимся к описанию повода. В материалах дела говорится, что Сергей Петров в 2014 году, в лице компании "Рольф", купил у кипрского траста Panabel Limited акции "Рольф эстейт", заплатив 4 млрд рублей. Все эти юрлица, утверждает Следком, принадлежали самому Петрову. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК, по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента. Проще говоря, Петрова обвиняют в том, что он вывел деньги за рубеж, купив фирму у самого себя.

Само по себе это статья, и причем не журналистская. Как утверждают юристы, появилась как раз в 2013 году и до недавних пор редко применялась на практике. По сути, речь идёт о хищении человеком денег у самого себя, когда похищенное оказалось за рубежом. Наказание по ней может следовать, если сделки носят мнимый характер.

По словам Александра Рокина, деликатный нюанс заключается в том, что по аналогии с Сергеем Петровым под такую же уголовную статью можно подвести практически любого, кто прошёл процедуру деофшоризации.

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