Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +20
$ 63.08р
71.82р
01:02 29.06.2019
Расширенный поиск

Финансы
28.06.2019 20:57
Печать

Почему дело "Рольфа" коснётся всех, кто вышел из офшоров

Уголовное дело, возбуждённое в отношении фактического владельца группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, может дать старт череде аналогичных и задеть любого крупного предпринимателя России. Такое мнение возникло у экспертов издания 47news.ru, наблюдающих за этим процессом со стороны.

По словам генерального директора консалтинговой компании "Лодж" Александра Рокина (кстати, недавно еще оперативника экономической полиции Петербурга), схема, описанная в материалах уголовного дела Следственным комитетом, укладывается в понятие деофшоризации. Этот процесс был начат в марте 2013 года на фоне кризиса на Кипре, где, как известно, россияне и не только любят регистрировать свои компании.

Примерно с тех пор, как Крым стал нашим, российских бизнесменов настоятельно попросили перевести свои активы на родину. Объяснялось это необходимостью прекратить отток капитала, показатели которого на тот момент составляли 153 миллиарда долларов. Первопроходцем стал миллиардер и совладелец Volga Group Геннадий Тимченко, буквально через полгода счета в Россию перевёл и Алишер Усманов. То есть они показали, что окружения Владимира Путина это тоже касается. 

Уже через год британцы заметили потерю у себя 356 млрд инвестиционных долларов из-за вывода русскими средств. В середине 2015 года Владимир Путин подписал закон об амнистии возвращённых из офшоров капиталов. Для того, чтобы закрыть эту страницу своей истории, государство пообещало прикрыть глаза на нарушения, связанные с возвратом находящихся в офшорах активов. 

Реклама


Похоже, глаза закрыли не полностью, а веки подняли силовики.

Теперь обратимся к описанию повода. В материалах дела говорится, что Сергей Петров в 2014 году, в лице компании "Рольф", купил у кипрского траста Panabel Limited акции "Рольф эстейт", заплатив 4 млрд рублей. Все эти юрлица, утверждает Следком, принадлежали самому Петрову. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК, по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента. Проще говоря, Петрова обвиняют в том, что он вывел деньги за рубеж, купив фирму у самого себя.

Само по себе это статья, и причем не журналистская. Как утверждают юристы, появилась как раз в 2013 году и до недавних пор редко применялась на практике. По сути, речь идёт о хищении человеком денег у самого себя, когда похищенное оказалось за рубежом. Наказание по ней может следовать, если сделки носят мнимый характер.

По словам Александра Рокина, деликатный нюанс заключается в том, что по аналогии с Сергеем Петровым под такую же уголовную статью можно подвести практически любого, кто прошёл процедуру деофшоризации. 

Полностью материал "Почему дело "Рольфа" коснётся всех, кто вышел из офшоров. Тимченко и Усманову приготовиться" читайте на сайте 47news.ru

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
28.06.2019 17:38

ГК «КВС» презентовала новый объект бизнес-класса

27 июня прошел клиентский день от группы компаний «КВС», на котором представили новый объект бизнес-класса. Всего в жилом комплексе запланировано 150 квартир.
Компания "ПСК"
28.06.2019 16:30

Like от ПСК: апартаменты с видовыми характеристиками

Апарт-комплекс Like, который ГК «ПСК» строит в Выборгском районе, сочетает в себе черты жилой и коммерческой недвижимости. Одна из деталей, которую проектировщики взяли от объектов бизнес-класса - яркие видовые характеристики верхних этажей
ГК «Ленстройтрест»
28.06.2019 16:20

Квартал «Янила» – победитель премии Urban Awards 2019

27 июня в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения ежегодной профессиональной премии Urban Awards 2019. Голландский квартал «Янила» одержал победу в номинации «Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области».
ПСК
28.06.2019 16:11

ЖК Nobelius назван «Премьерой года»

Клубный дом Nobelius ГК «ПСК» получил награду федеральной премии Urban Awards «Премьера года». В этом номинации отдельно отмечаются яркие новые проекты на рынке недвижимости.
Компания "ПСК"
28.06.2019 16:06

В ЖК Look от ПСК последнее коммерческое помещение с выходом на Лиговский

В клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20а в продаже осталось последнее универсальное коммерческое помещение площадью 248 кв. м. Дом сдан в конце 2018 года и полностью заселён. Эксперты ГК «ПСК» объясняют преимущества открытия бизнеса в готовом доме в центре Петербурга.
28.06.2019 16:04

START от ПСК - развитие Парнаса

ГК «ПСК» строит на Парнасе масштабный апарт-комплекс START. Как будет развиваться район в течение ближайших пяти лет и как строительство апартаментов повлияет на это?
«Аквилон Инвест»
28.06.2019 15:47

«Аквилон Инвест» продолжит продавать свои объекты по ДДУ без эскроу-счетов

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» получил заключения о степени готовности по жилым комплексам 4YOU, All Inclusive, «Q-мир» и «ARTквартал.Аквилон». Все они соответствуют критериям Минстроя РФ, которые позволяют после 1 июля продолжить реализацию квартир в проектах по договорам долевого участия без открытия эскроу-счетов.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
28.06.2019 15:33

Жилые комплексы Группы «Эталон» стали победителями премии Urban Awards

27 июня на торжественной церемонии, которая состоялась в исторических интерьерах «Дома Беггровых», объявили победителей XI федеральной премии Urban Awards 2019.
pixabay.com
28.06.2019 15:17

С эскроу или без эскроу: какого застройщика выбрать?

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, 70% строящегося жилья будет реализовано по старым правилам по схеме ДДУ. Стоит ли ориентироваться на наличие эскроу при покупке жилья, рассказывают эксперты ГК «ПСК».
фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»
28.06.2019 15:07

Яндекс.Такси запустилось в Румынии и Гане под брендом Yango

С 27 июня поездки на Яндекс.Такси можно заказать в Румынии, воспользовавшись приложением Yango. Румыния стала пятой страной ЕС, в которой представлен сервис, после Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, и 17 страной в мире.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
28.06.2019 13:45

Васильевский-сити обзавелся новым центром

СК «Дальпитерстрой» ввел в эксплуатацию масштабный на Северо-Западе торгово-офисный центр класса «В+».
ГК «Полис Групп»
28.06.2019 13:29

ГК «Полис Групп» получила разрешение на ввод 4 очереди ЖК «Краски лета»

Комитет Госстройнадзора Ленинградской области выдал ГК «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию 4 очереди ЖК «Краски лета» (д.№12).