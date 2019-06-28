Aston Martin ограничит выпуск своего первого кроссовера ради эксклюзивности

Генеральный директор Aston Martin Энди Палмер заявил, что он решил специально ограничить выпуск будущего первого кроссовера марки Aston Martin DBX, чтобы сохранить эксклюзивность автомобиля. Автомобиль, судя по всему, станет хитом, но компания не планирует поставить его в гараж каждого потребителя, пишет Motor Authority.

В первый год компания собирается ограничится производством всего 5000 экземпляров, и большинство из них будут проданы нынешним клиентам компании. Кроме того, у многих владельцев Aston Martin также есть внедорожники других марок, и Палмер считает, что они с удовольствием поменяют их на DBX.

Но все же, по мнению гендиректора компании, нужно сохранить статусность нового автомобиля, и поэтому тираж не должен быть большим. Отчасти этому поможет то обстоятельство, что DBX будет производится на новом заводе компании в Уэльсе, причем параллельно с будущим электрическим кроссовером Lagonda, но мощность завода ограничена и вряд ли суммарный выпуск обоих моделей в первый год сможет превысить 7000 в год, пишет Motor Authority. В будущем эта цифра может увеличиться вдвое, но неясно, в какой именно пропорции будут выпускаться обе модели.

Предварительная подготовка к выпуску DBX уже началась, и внедорожник должен дебютировать в конце 2019 года. Первые партии будут снабжаться 4-литровым мерседесовским V-8 с двойным турбонаддувом, а впоследствии планируется выпуск и гибридной версии.

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Ну и вполне возможно, что когда нибудь следующим автомобилем Джеймса Бонда будет эксклюзивный Aston Martin DBX. Пока, правда, 007 предпочитает спорткары.

Искусственно ограниченные «тиражи» автомобилей не новость для автопрома. Однако обычно речь идет о супердорогих, буквально ручной сборки машинах, стоящих миллионы евро, долларов или фунтов, вроде Pagani или Bugatti.

Aston Martin тоже выпускал и выпускает порой такие эксклюзивные ограниченные партии, но основная его «продукция» вполне серийная и производится до тех пор, пока ее покупают или пока она морально не устареет. Кроссовер, даже если это Aston, – автомобиль скорее практичный, чем престижный (ну, или престижный и практичный в некоей пропорции), поэтому искусственное ограничение производства так же выглядит искусственно.