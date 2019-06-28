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Авто
28.06.2019 22:24
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Mazda избавится от тачскринов. Потому что считает их опасными

Начиная с нового хэтчбека 3-й серии Mazda намерена избавляться от очень популярных и модных ныне сенсорных экранов. Эта попытка противостоять преобладающим тенденциям в автодизайне имеет под собой вполне веские причины.

Тачскрины, позволяющие управлять многим функциями, стали сегодня чуть ли не стандартным оборудованием салона современного автомобиля, пишет 28 июня Motoring Research. Так почему же Mazda хочет избавится от них?

Дело в том, что, как показывают исследования, сенсорные экраны способны сильно отвлекать водителя от непосредственно управления автомобилем. Более того, когда возникает необходимость поменять какие-то настройки, водителю приходится не только снимать одну руку с руля, но и переводить взгляд на экран. Другая рука остается на руле и часто бывает так, что непреднамеренно руль может повернуться и автомобиль, например, покинет свою полосу движения.

Это лишь одна из возможных ситуаций, в которую попадают водители, пытающиеся на ходу пользоваться тачскринами. Ситуация усугубляется еще и тем, что, как правило, программное обеспечение автомобилей предполагает многоуровневое меню с большим количеством пунктов. Чтобы добраться до нужной функции порой требуется значительное время, в которое водитель смотрит не на дорогу, а на экран.

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Mazda хочет найти более безопасные способы доставки информации и управления автомобильными системами. Один из таких способов, который собирается использовать японская компания, – проекция информации на лобовое стекло, то есть так называемые head-up display.

Преимущество этого способа в том, что что такой дисплей становится как бы частью окружающего пейзажа и не требует от водителя отвлекаться от дороги. При этом в салоне останется небольшой дисплей, отодвинутый чуть дальше от водителя так, чтобы не отвлекать во время движения.

Что касается управления системой, то тут Mazda отдает предпочтение старым добрым аналоговым переключателям, кнопкам и джойстикам. Со временем водитель привыкает к их расположению и может ими пользоваться практически вслепую. Такая система, по мнению инженеров Mazda, будет оптимальна с точки зрения функциональности и безопастности.

Однако все уже настолько привыкли к сенсорным экранам, что возвращение к физическим кнопкам воспринимается, как шаг назад. Тем более, что некоторыми функциями современного автомобиля трудно управлять «с кнопок». Например, интерфейс Apple Car Play разработан специально под сенсорные экраны и с физическим управлением с помощью джойстика и кнопок сочетается плохо. То же самое с навигационной системой: попробуйте «скроллить» карту джойстиком или пальцем – что удобнее?

Но все же при всех преимуществах тачскринов на первом месте должна быть безопасность. Поэтому вполне возможно, что Mazda станет первой, кто отказывается от сенсорных экранов, но далеко не последней.

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