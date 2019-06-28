BMW считает, что европейцы не покупают электромобили. Не все европейцы согласны

Клаус Фрёлих, директор по развитию компании BMW, считает, что в Европе нет спроса на электромобили, и это власти пытаются протолкнуть электротранспорт на рынок.

Такое заявление герр Фрёлих сделал в ответ на обвинения европейской организации Transport and Enviroment (T&E) в том, что автопроизводители искусственно сдерживают выпуск электромобилей, пишет InsideEVs. T&E считает, что производители намеренно проталкивают на рынок все более громоздкие и мощные модели SUV, что было причиной увеличения вредных выбросов в 2018 году в 1,6 раза. При этом в Европе продается всего 25 моделей электрических автомобилей, что сильно ограничивает покупателя в выборе.

По мнению экспертов T&E, автопроизводители делают лишь то, что жестко предписывается существующим законодательством, и не прилагают достаточно усилий для продвижения более экологически чистых моделей. Вместо этого они стараются извлечь максимальную выгоду вынуждая дилеров продавать то, что уже в следующем году может попасть под новые более строгие экологические стандарты.

Но Клаус Фрёлих считает, что ни новые законы, ни пропаганда экологов, ни государственные субсидии покупателям пока что не сделали электромобили достаточно популярными, чтобы автопроизводители начали массовый выпуск электрокаров.

Реклама





«Мы можем сделать миллион электромобилей, но никто их не купит, – утверждает Фрёлих. – Покупатели в Европе не берут электромобили. Мы производим их, но они никому не нужны».

Скорее всего, герр Фрёлих намекает на более чем умеренный успех электрического BMW i3, который никак на назовешь хитом продаж. Но признать, что эта машина просто слишком дорогая, не очень удобная и до недавнего времени не обладала достаточно емкой батареей, чтобы обеспечить пробег хотя бы наравне с конкурентами, представитель BMW не может. И поэтому ищет другие аргументы.

Так, по мнению господина Фрёлиха, ездить на электричестве дороже, чем на автомобиле с дизельным двигателем. В качестве доказательства он приводит цену на электроэнергию в Мюнхене, где один киловатт стоит 50 евроцентов. При таком раскладе действительно современный экономичный дизель заправить будет дешевле, чем аналогичный электромобиль.

Однако если учесть, что цена на электроэнергию в Германии самая высокая в Европе, а в Мюнхене – одна из самых высоких в Германии, то сравнение уже не выглядит столь убедительным, считает InsideEVs.

Вместе с тем директор по развитию BMW признает, что эпоха автомобилей с ДВС заканчивается. По его мнению будущее за подключаемыми гибридами (PNEV), которые обладают преимуществами как автомобилей на горючем, так и на электричестве.

Интересно, что заявления директора по развитию BMW прозвучали на фоне объявленных планов баварской компании уже к 2025 году иметь как минимум 25 электрифицированных моделей, половина из которых должна быть полными электромобилями. Более того, статистика показывает ежегодный рост продаж электромобилей в Европе на 30-50 процентов, причем темпы роста продаж чистых электромобилей опережают темпы роста продаж подключаемых гибридов.