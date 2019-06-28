В Казани Mercedes влетел в строящийся зоопарк и застрял в стене слоновника

Водитель легковушки «обновил» еще недостроенный зоопарк «Река Замбези» в Казани. Мужчине стало плохо за рулем.

Авария произошла утром 28 июня. Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ГИБДД, 31-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes ехал по Даурской улице со стороны Аметьевской магистрали, когда, по его словам, ему стало плохо и закружилась голова. Машина наехала на поребрик, перелетела тротуар и газон и врезалась в стену слоновника, да так и застряла. Вынимали легковушку при помощи крана.

Со слов очевидцев, водитель «Мерседеса» серьезных травм не получил. Чего не скажешь о стене.

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В пресс-службе Казанского Зооботсада изданию рассказали, что о произошедшем сотрудники узнали утром, когда пришли на работу. Теперь подсчитывают ущерб от аварии. Пробитую стену придется восстанавливать, «но неизвестно пока за чей счет».

Новую часть зоопарка «Река Замбези» планируют открыть в конце августа 2019 года.