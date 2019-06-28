Ритуальные генералы. Главное из расследования Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Служебные, родственные и приятельские связи характеризуют почти 30-миллиардный рынок ритуальных услуг Москвы. Иван Голунов завершил расследование, где ключевые фигуры - офицеры столичного главка ФСБ.

фото с сайта mosritual.net

Издание «Медуза» публикует масштабное исследование похоронного бизнеса в российской столице. Черновой вариант автор, Иван Голунов, сдал редактору за несколько часов до своего задержания 6 июня. Полиция обвинила его в попытке сбыта наркотиков. На суде, где избиралась мера пресечения, журналист заявил, что во время подготовки материала получал угрозы, а само расследование привело его к силовикам из УФСБ по Москве и Московской области. Голунов был отправлен под домашний арест.

Из чувства солидарности дорабатывать черновик взялись корреспонденты «Русской службы Би-би-си», «Ведомостей», Forbes, РБК, «Новой газеты», The Bell и «Фонтанки». 11 июня после массового общественного протеста обвинения с Ивана Голунова были сняты. Выйдя из-под ареста, журналист продолжил работу над расследованием в составе коалиции.

«Фонтанка» пересказывает суть материала, вышедшего на «Медузе» 1 июля.

О чем говорится в расследовании Голунова

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Самое главное, что есть в расследовании Ивана Голунова, – это установленная и доказанная связь ключевых игроков ритуального рынка с генералитетом Федеральной службы безопасности.

Первая половина расследования посвящена похоронным войнам, которые случились в Москве в конце нулевых – начале десятых годов. Новый передел начался в 2015 году, с приходом на пост директора ГБУ «Ритуал» Артема Екимова.

Государственное бюджетное учреждение «Ритуал» контролирует московские кладбища и крематории. Последние три года ежегодный доход «Ритуала» составлял от 1,7 до 3 млрд рублей. При том, что департамент торговли и услуг Москвы оценивает объем похоронного рынка столицы примерно в 14–15 миллиардов рублей в год, а источники «Медузы» только объем теневых наличных денег измеряют в диапазоне от 12 до 14 млрд рублей ежегодно.

Артем Екимов пришел в похоронный бизнес из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК), где был в подчинении у генерала Дениса Сугробова. В 2017-м Сугробов был осужден за провокацию взятки и фальсификацию уголовных дел. Источники «Медузы» утверждают, что еще 2013-м Денис Сугробов обсуждал предстоящее назначение Екимова с приятелем из администрации президента. Сугробов тогда выдвинул версию, что Екимова берут в «Ритуал» из-за его дружбы с Маратом Медоевым, начальником группы в УФСБ по Москве и Московской области. Собеседник генерала больше склонялся к тому, что лоббистом назначения выступал лично глава УФСБ Алексей Дорофеев.

С приходом Екимова заведующими сразу нескольких кладбищ стали выходцы из Ставрополья. Новые кадры не пришлись по вкусу группе, которая на тот момент управляла самыми престижными, а значит, и самыми доходными некрополями. Кладбищенскую элиту того периода возглавлял бывший глава похоронной службы города Химки Юрий Чабуев.

Внутренние разногласия вылились в массовую драку на Хованском кладбище. В мае 2016 года в побоище участвовали от 200 до 400 человек. Погибли трое. За организацию массовых беспорядков в ноябре 2018 года суд приговорил Юрия Чабуева к 11 годам лишения свободы.

Как семья Мазараки связана с ФСБ

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После того как завершилась эпоха «химкинских», на лидерских позициях в управлении кладбищами закрепился первый заместитель директора «Ритуала» Валериан Мазараки.

Уроженцы Ставропольского края Валериан и Лев Мазараки до 2010 года вели бизнес на родине: производство алкоголя, перевозка железнодорожных грузов. В Москве они и близкие к ним люди стали совладельцами и менеджерами сразу нескольких банков – Соцэкономбанка, Национального банка развития, Вестинтербанка. Все эти кредитные организации позднее были лишены лицензии Центробанка, а деньги выведены со счетов. В общей сложности было выведено больше 20 миллиардов рублей.

Егор Мазараки, сын Льва, владеет известнейшими клубами столицы – Soho Rooms и Hooligan Moscow, несколькими питейными заведениями, а также банным комплексом «Шайка-Лейка». В феврале 2018 года в московском клубе Soho Rooms отмечали день рождения Анастасии Мазараки – жены Льва Мазараки. Среди гостей был и директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Также в соцсетях «Медуза» обнаружила фотографии, где в одной компании отдыхают Мазараки и представители семьи Медоевых. Глава семейства – генерал-майор ФСБ, Герой России Игорь Медоев, а его сын Марат работает в УФСБ по Москве и Московской области. Медоевы и Мазараки – соседи в коттеджном поселке «Лесная бухта». Здесь же, на берегу Истринского водохранилища в Подмосковье, проживает руководитель УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев. Участки Дорофеева, Медоевых и Мазараки соседствуют друг с другом и по факту образуют отдельную улицу, отмечает «Медуза».

аэрофотосъёмка «Новой газеты»:

Пенсионер Игорь Медоев ныне живет в Словакии. Он близкий друг фигуранта «списка Магнитского», генерала ФСБ Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К», отвечающее за контроль в банковской сфере. В мае 2011-го банкир Александр Лебедев опубликовал открытое письмо, в котором отметил, что некоторые подчиненные Воронина «путают собственную шерсть с государственной». С Ворониным хорошо знаком и Дорофеев: в конце 2000-х они вместе летали из Петербурга в Москву, в период с 2010-го по 2012 год одновременно возглавляли управления СЭБ ФСБ.

Кто такие Дорофеев и Медоев

Генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев начинал свою карьеру в Ленинградском управлении госбезопасности. Возглавлял управление ФСБ по Карелии, но погромы на межэтнической почве, которые произошли в Кондопоге в 2006 году, стоили ему должности. Опала длилась недолго, в 2012 году Дорофеев был назначен руководителем главка важнейшего стратегически региона — УФСБ по Москве и Московской области.

Марат Медоев тоже родился в Ленинграде. Источники «Медузы» называют его ближайшим помощником Алексея Дорофеева. Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о принадлежащих семье Медоевых элитных квартирах и автопарке из люксовых автомобилей и мотоциклов.

В 2017 году Медоев продал свой BMW X5 Drive начальнику отделения транспортного обслуживания «Ритуала» Валерию Большакову. Большаков общаться с журналистами отказался, а его сын заявил, что отец просто купил себе новый автомобиль и с Медоевым не знаком. Источник «Медузы» утверждает, что Медоев участвует в «разруливании» неприятных ситуаций, возникающих в деятельности «Ритуала».

Право на ответ

Группа журналистов, которая работала над расследованием Ивана Голунова, предоставила ключевым героям возможность прокомментировать выявленные факты. Игорь Медоев не ответил на звонки и сообщения в «Вотсапе».

В Центре общественных связей ФСБ России и в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области запросы о комментариях на имя Марата Медоева и Алексея Дорофеева оставили без ответа.

Эльда Медоева отказалась ответить на вопросы «Медузы».

Дозвониться до Валериана и Льва Мазараки «Медузе» не удалось. Валериан не ответил на письмо, направленное на его имя через почту пресс-службы ГБУ «Ритуал». Лев не ответил на вопросы, отправленные ему в Facebook.

Директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов предложил встретиться одному из авторов расследования, однако в последний момент перенес встречу на неопределенное время «в связи со сложностью темы» и на момент выхода текста предоставить оперативный комментарий не смог.

Автор расследования: Иван Голунов, полностью материал читатйте на «Медузе»



Над текстом также работали: Андрей Захаров, Светлана Рейтер («Русская служба Би-би-си»), Максим Солопов (РБК), Анастасия Якорева («Ведомости»), Юлия Никитина («Фонтанка.ру»), Ирина Панкратова, Александра Прокопенко, Анастасия Стогней, Ирина Малкова (The Bell), Мария Абакумова (Forbes), Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Олеся Шмагун (OCCRP/«Новая газета»), Александр Горбачев (Lorem Ipsum).