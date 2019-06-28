Сотовые операторы оспорили решение ФАС о дискриминации на рынке СМС-рассылок

Сотовые операторы «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 подали иски в арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными решения и предписания Федеральный антимонопольной службы об устранении дискриминации на рынке СМС-рассылок, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее антимонопольщики уличили «большую четверку» в нарушении закона о защите конкуренции. По мнению ведомства, условия договоров об оказании СМС-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались — разница в их стоимости достигала 10 раз.

Иск «Мегафона» будет рассмотрен 18 июля, «Вымпелкома» — 6 августа, Tele2 — 12 августа.