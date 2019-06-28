Движение между Москвой и Петербургом полностью восстановлено. Работы на станции Сходня завершены

Движение поездов между Москвой и Петербургом происходит по графику. Железнодорожники в шесть вечера 28 июня завершили устранять последствия набега воров на станцию Сходня.

Напомним, в ночь на пятницу неизвестные похитили полторы тысячи метров кабеля на вышеупомянутой станции. Из-за этого нарушилась работа сигнализации, централизации и блокировки. В результате от графика отклонились электрички и поезда дальнего следования, некоторые из них уже сократили отставание.