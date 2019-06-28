Водители против ограждений. На перекрестке Стародеревенской и Савушкина досталось еще и светофору

В последний день рабочей недели в Петербурге и Ленинградской области автомобилисты не очень жаловали ограждения проезжей части. Очевидцы сообщают как минимум о трех случаях.

Первое ДТП произошло утром 28 июня в Ломоносовском районе Ленобласти. Женщина на Volkswagen Tiguan въехала в отбойник на пересечении трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и Новой улицы в Гостилицах, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Машина повисла на ограждении.

«Только новый отбойник установили и асфальт кинули, обновила...» – отмечает участник группы Станислав. «Мы проезжали, девушка сидела с парнем. Вроде бодрые», – добавляет Павел.

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В обед грузовая «ГАЗель» врезалась в разделительное ограждение на проспекте Ветеранов, пишут очевидцы. Судя по фото, как минимум одна секция была повреждена.

И уже вечером на пересечении Стародеревенской улицы с улицей Савушкина легковушка влетела в ограждение трамвайной «выделенки» и стоящий там светофор. По словам некоторых очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у водителя случился приступ эпилепсии. Однако другой очевидец, Максим, с версией не согласен. «Просто я помогал открывать дверь, и припадка эпилепсии там не было», – отмечает он.

На месте ДТП работала реанимация. Информация о состоянии водителя уточняется. Отметим, что эпилепсия входит в список медицинских противопоказаний к вождению транспорта.