В Сочи четыре тысячи жителей остались без электроснабжения из-за наводнения

Обильные ливни в Сочи привели к ЧП. Около четырех тысяч жителей в поселке Лесном Адлерского района остались без электроснабжения, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В сообщении уточняется, что с 10.00 до 15.00 28 июня выпало 52 мм осадков, что привело к подъему уровня воды в реке Леснянка. В результате пострадала проезжая часть, подмыты 30 деревьев и опора линии электропередачи. Кроме того, поднялся уровень и в реке Кудепста. «Произошло подтопление улицы Искры в поселке Кудепста. В результате подтопленными оказались 4 придомовые территорий, 3 дачных участка», – говорится в сообщении МЧС.

Местные жители выкладывают в соцсетях фото и видео наводнения.