Басманный суд не согласился отпускать топ-менеджера «Рольфа» под залог. Бизнесмен отправлен под домашний арест

Басманный суд Москвы счёл нужным отправить топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро под домашний арест. Предложение о залоге в 20 млн рублей осталось невостребованным.

Об этом вечером 28 июня сообщает корреспондент «Открытых медиа», который присутствовал на заседании по избранию меры пресечения.

Кайро был задержан в пятницу утром в рамках уголовного дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей в 2014 году. В деле фигурируют также бывший владелец группы компаний «Рольф» Сергей Петров, скрывающийся за границей, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, а также гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалии.

По версии следствия, в 2014 году Петров «из корыстных побуждений», нарушая Закон «О валютном регулировании и валютном контроле», незаконно перечислил 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited.

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«Открытые медиа» пишут, что, согласно рапорту ФСБ, которое следствие приобщило к делу на суде, стоимость этих акций составила 200 млн руб. На что адвокат Кайро Антон Гусев возразил, что «все центры такого автодилера не могут стоить как две элитные квартиры в Москве».

На суде следователь также заявил, что купля-продажа акций — это не бизнес и в данном случае «речь идёт о переводе денежных средств по подложным документам без указания цели и оснований». Прокурор согласился. Однако Кайро предъявили обвинение по 193-й статье УК РФ о предпринимательской деятельности.