Сбежавший от ФСБ Петербурга фигурант арктического дела задержан в Испании

В Россию доставлен петербургский предприниматель Марсель Магдеев, на пару лет затаившийся в Испании после бегства от рассеянных оперативников ФСБ.

Как сообщает МВД вечером 28 июня, Интерпол доставил Магдеева в Москву на правах обвиняемого в незаконной банковской деятельности.

«Фигурант осуществлял банковские операции в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц без соответствующей лицензии. В результате противоправной деятельности извлечен доход на сумму около 2 миллионов рублей», – уточняет МВД.

Уголовное дело возбуждено в Петербурге по статье 172 УК местной полицией. В международный розыск Магдеев был объявлен в июне 2018-го. Годом ранее он улизнул от оперативников ФСБ, которые заявились к нему в офис с обыском. Они занимались сопровождением арктического дела — о многомиллионных хищениях на строительстве объектов Минобороны. Предположительно, Магдеев предоставлял услуги обналичивания подрядчикам военного ведомства.