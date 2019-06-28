В Иркутской области уплыли дома. В регионе ЧП из-за дождей

Сотни домов оказались затоплены в Иркутской области из-за паводков. В нескольких районах региона введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает 28 июня региональное МЧС.

По последним данным экстренных служб, одним из самых пострадавших от стихии мест стал Тулунский район, где подтоплены оказались 878 домов, в которых проживает более 1100 жителей. Кроме того, сегодня МЧС закрыло движение на участке автодороги Тайшет – Тулун из-за поднятия воды в реке Ие.

Жителям Нижнеудинска удалось снять, как дома уплывают под напором воды. По словам очевидцев, это самое сильное наводнение за 50 – 100 лет.