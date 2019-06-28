Уголовное дело против руководства не остановило работу «Рольфа». В Петербурге и Москве ждут клиентов

Петербургские и московские салоны автоцентра «Рольф» продолжают работу, несмотря на проверки Следственного комитета и предъявленные руководству обвинения. Об этом 28 июня сообщили представители компании.

Как заверяют в «Рольфе», в пятницу силовики уже не тревожат бизнес компании. Следователям выдали всю интересующую их документацию, и обыски, которые начались накануне, завершены. Дилерские центры в Москве и Петербурге продолжают работу: в салонах принимают автомобили на сервисное обслуживание, заключают новые контракты, выдают машины.

«Органы управления компании «Рольф» работают в штатном режиме, руководители операционной деятельности и финансового блока компании не задержаны, и у Следственного комитета нет претензий к текущей операционной деятельности компании», – уточняют представители группы.

Сомнительной в СК посчитали сделку 2014 года. По версии следствия, основатель и фактический руководитель группы компаний «Рольф» Сергей Петров вывел за рубеж 4 млрд рублей мнимой покупкой акций фирмы «Рольф Эстейт» у кипрского офшора «Панабел Лимитед». В компании сделку называют реорганизацией бизнеса, Следком квалифицировал её по статье 193.1 УК «Валютные операции по переводу денежных средств на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов».

В деле четверо фигурантов. Сергей Петров находится за границей и не собирается возвращаться. Директор департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолий Кайро доставлен в суд с ходатайством о домашнем аресте.