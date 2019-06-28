Беглов после заявления Жириновского назначил Капитанова в Смольный. Теперь тот сможет уволиться, как этого хотел лидер ЛДПР

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Олега Капитанова на пост председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Об этом сообщается 28 июня на сайте Смольного.

Ранее сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на Капитанова «надавили», и он все же будет участвовать в губернаторских выборах. А из Смольного ему придется уволиться, подчеркнул главный либерал-демократ. Правда, на тот момент распоряжения о назначении Капитанова главой комитета еще не было, так что выполнить распоряжение главы партии было сложновато.

Сам Капитанов не ответил на вопрос «Фонтанки» о том, кто же на него давил и как он собирается увольняться из Смольного. Верный либерал-демократ подчеркнул, что комментарии ему запретил давать сам Жириновский.

Ранее «Фонтанка» писала, что Александр Беглов на заседании правительства в ответ на жалобу кандидата, что он не может собрать муниципальный фильтр, предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям, откуда неделю назад ушёл председатель Олег Махно. Капитанов ответил: «ЛДПР выступает за Россию для русских. Русские – это многонациональный народ, и надо об этом помнить». И согласился.