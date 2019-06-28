109 лет с газом. Алексей Миллер рассказал, на сколько России хватит природного сырья

Запасов самого крупного действующего российского месторождения хватит до 2128 года, на более долгий срок использования газовых промыслов в России пока нет. Речь о Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, выведенном на проектную мощность в прошлом году, сообщил в пятницу, 28 июня, председатель правления госкомпании Алексей Миллер, передает корреспондент «Фонтанки» с собрания акционеров ПАО, проходившего в Петербурге.

Запасы Бованенково составляют 3,7 трлн кубометров, мощность — до 115 млрд кубометров в год. Газ этого ямальского месторождения идет через Северный транспортный коридор, в том числе в Европу. Именно он пойдет по «Северному потоку – 2», который Газпром рассчитывает достроить в этом году.

На Ямале, рассказал предправления, начинается освоение второго крупного месторождения, Харасавэйского, — запасы оценены в 2 трлн, проектная мощность — 32 млрд кубометров в год. Есть еще несколько месторождений с запасом в 7,7 трлн тонн, но их освоение даже не начиналось.

В 2018 году Газпром, согласно отчетности, добыл 498 млрд кубометров газа, на 27 млрд больше, чем за год до того. Активнее всего поставляло газ в общую систему Ленинградское месторождение — оно находится в Карском море, запасы на начало эксплуатации в 1992 году составляли 3 трлн тонн.

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Газпром старается искать новые газоносные месторождения за рубежом. В 2018 году компания истратила 4,7 млрд рублей на геологоразведку в СНГ, Европе, Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

При этом руководство Газпрома собирается наращивать поставки за рубеж и, в частности, уверяет, что способно обеспечить природным газом растущие потребности Западной Европы.