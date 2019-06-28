Защита топ-менеджера «Рольфа» предлагает 20 миллионов за его свободу

Защита топ-менеджера автодилера «Рольф» Анатолия Кайро просит отпустить его под залог в 20 млн рублей. Вечером 28 июня решение о мере пресечения должен вынести Басманный суд Москвы.

Об этом сообщает корреспондент Forbes из зала суда. Следствие, напомним, требует для Кайро домашний арест. Пока по уголовному делу о выводе 4 млрд рублей за рубеж задержан только он.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited Сергеем Петровым. Соучастники якобы незаконно перечислили на счета подконтрольной ему кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности в размере 4 млрд рублей.

По уголовному делу, кроме Кайро и Петрова, проходят ещё двое, их фамилии не раскрываются. Сам Петров говорил, что по делу проходит бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая.

Следствие проверяет на причастность к выводу миллиардов других сотрудников компании. Как писал «Коммерсантъ», на допросы вместе с Кайро поехали также гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова и главный финансовый директор компании Александра Озерянова. Первую отпустили домой. Статус второй неизвестен. Сергей Петров находится за границей и возвращаться не собирается.