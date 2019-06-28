Кого “Единая Россия” отправляет в муниципальные депутаты: бюджетники, дети чиновников и бизнесмены

Петербургская партия власти утвердила списки участников муниципальной кампании - 2019. “Фонтанка” вгляделась в результаты закрытых праймериз.

Вечаслав Макаров, spb.er.ru

Предварительное голосование в петербургском отделении «Единой России» проходило полторы недели назад и сильно отличалось от формата аналогичных праймериз в других регионах.

Во-первых, выборы будущих кандидатов от партии прошли позже, чем в других субъектах (это было связано с особенностями губернаторской кампании – от действующих депутатов нужно было сначала получить подписи для муниципального фильтра провластным кандидатам в губернаторы, знание депутатов, что партия их не поддержит на местных выборах, могло изменить настрой), во-вторых, голосование проходило по закрытой и полузакрытой модели, журналистов на процедуру старались не звать.

Партийные праймериз состоялись 16 июня, каждый район организовывал их в негосударственных учреждениях – как объясняли единороссы, это им теперь запрещено. Поэтому где-то голосовали в ресторанах, где-то в приемной депутата, а где-то даже и на рынке. Так, корреспондент «Фонтанки» побывал на предварительном голосовании в здании администрации рынка «Юнона». На первом этаже там торговали китайским ширпотребом, а на втором шла борьба за место в списках. Противостояние было умеренным, большинство участников уже знали результат наперед. «Главное – правильно организовать праймериз», – объяснил «Фонтанке» один из партийных функционеров. Впрочем, ситуация такой гладкой была не везде.

Жаловались на нечестность процедуры праймериз представители партии власти, например, в МО «Гражданка», причем, по утверждению собеседников в «Единой России», по настоянию вице-спикера ЗакСа Анатолия Дроздова уже даже после подсчета результатов голосования список менялся несколько раз.

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Как утверждают партийцы, изменился и список победителей праймериз в «Пискаревке», однако дочь депутата ЗакСа Веры Сергеевой Оксана Умнова смогла сохранить в нем свои позиции.

В соседнем Финляндском округе партия власти сменила жилищный вектор и вместо Гранта Агасьяна, владельца "Городских инновационных технологий", дочерняя структура которых управляет домами в Московском районе, поддержала директора ЖКС № 3 Николая Вотчинцева.

Не менее интересный набор кандидатов можно найти на Васильевском острове. Например, в числе выдвиженцев от «Единой России» в муниципальный совет «Васильевский» можно найти главного врача Мариинской амбулатории Дмитрия Бутко. Благодаря ему петербургские парламентарии здоровы. По соседству с ним в списке – директор Федерации самбо в Петербурге Андрей Шаталов.

В МО «Гавань» на мандат от партии власти претендует сын главного архитектора города Александр Григорьев. У секретаря «Единой России» и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова не так давно наладились отношения с Григорьевым-старшим. Еще один списочник «Гавани» – Михаил Шварц. Он адвокат, занимает должность и. о. заведующего кафедрой, профессор кафедры гражданского процесса юрфака СПбГУ. В 2000 году был задержан по налоговому делу, однако по решению налоговой полиции преследование в итоге было прекращено. Шварца называют одним из ближайших сподвижников ректора СПбГУ Николая Кропачева.

В МО «Морской» в списках кандидатов оказался коммерческий директор ОАО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Алексей Панфилов. А среди желающих попасть в МО «Остров Декабристов» «Фонтанка» обнаружила Ольгу Погасян, некогда и. о. директора скандальной управляющей компании «Возрождение», которую обвиняли в картельном сговоре и фальсификации протоколов собрания собственников жильцов.

В Центральном районе результаты праймериз также были долгое время недоступны. Так, у партийцев было несколько вариантов, как сформировать списки муниципалитета "Лиговка-Ямская". Там решили избираться одновременно и экс-депутат ЗакСа Вадим Войтановский, судимый за кражу телевизора, и родственники главы местного исполкома партии Александра Потякина – его сын и жена. Сам Потякин намерен баллотироваться в муниципалитете «Смольнинское». Хотя в районе недоумевают: в апреле стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»), а значит, если он изберется, то из-за судимости ему, вероятно, грозит лишение мандата. Сам Потякин уже несколько месяцев настаивает, что не в курсе уголовного дела, а также предпочитает не признавать родственных связей с идущими от партии власти в Лиговке-Ямской Габриелой Виеру и Иваном Потякиным.

В МО "Смольнинское", одном из самых богатых округов города, образовалось столпотворение единороссов и им сочувствующих. Среди них помимо главы МО – Иван Мушкет, бывший начальник таможни, осужденный в середине 2000-х за добровольно-принудительное спонсорство при ремонте здания таможенного управления, и бывший строительный вице-губернатор Петербурга Сергей Ветлугин. Его архитекторы муниципальной кампании надеются увидеть главой муниципалитета. Помимо них в совет хотят попасть от партии власти участники движения «Поколение Z». Его активисты принимали участие в пикетировании штаба Навального в Петербурге и выступали против депутата Максима Резника, вписываясь, таким образом, в информационную кампанию «фабрики троллей».

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Во Владимирском округе «Фонтанка» заметила отсутствие в списках Веры Путиной (Подгузовой). Представляясь родственницей президента, она смогла в прошлый созыв стать депутатом от правящей партии. В «Дворцовом округе», напротив, пополнение, вся прошлая команда муниципалитета в результате конфликта пойдет на выборы самовыдвиженцами. Среди новобранцев партии – ректор АНО "Международный банковский институт" Мария Сигова и бывший депутат ЗакСа от ЛДПР Анна Евстигнеева.

В окраинных районах в списках партии традиционно много предпринимателей. «Есть практика покупки мест, непонятно зачем, но почему-то многим кажется, что если есть корочка депутата, то это их от чего-то спасет», – добавляет собеседник в партии.

В МО "Балканский" «Фонтанка» обнаружила среди кандидатов владельца продуктового магазина на Большой Подъяческой Гулуева Горхмаза Аластана-оглы, год назад он получил штраф в 50 тысяч рублей из-за незаконной торговли алкоголем. В соседнем 75-м хочет баллотироваться директор компании «ГрандЛес», занимающейся строительством загородной недвижимости, Константин Ивлев. «Фонтанка» не располагает информацией, что кто-то из них платил за свое место.

В многострадальном Купчино, где уже несколько лет бьются друг с другом депутат Госдумы Михаил Романов и бывший глава регионального МГЕР Михаил Черепанов, в списках оказался Юрий Тульцев, полный тезка директора петербургского филиала государственного предприятия «Торговый дом «Кремлевский», подведомственного Управлению делами президента.

Немало среди кандидатов от «Единой России» детей чиновников или депутатов. Например, в списке кандидатов в Белоострове нашелся Игорь Повелий – сын главы Колпинского района Анатолия Повелия. В МО «Дачное» праймериз выиграл Владислав Таничев, сын Юрия Таничева, руководителя аппарата спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Сын руководителя аппарата Законодательного собрания Михаила Субботина, председатель ТИК № 9 Вячеслав Субботин собрался депутатствовать в муниципальном образовании "Черная речка". Там же, к слову, намерен переизбираться брат спикера ЗакСа Василий Макаров.

«Черная речка» вместе с муниципалитетами Петроградской стороны считается территорией, где почти на все процессы влияет Макаров. Интересно, что не во всех муниципалитетах его зоны контроля происходит замена состава. Например, почти на 90 процентов сохраняет прежний состав МО «Введенское», даже место аудитора Контрольно-счетной палаты Юрия Шутова досталось в списке его родственнице Юлии Шутовой. Изменения произошли в «Чкаловском» – там среди кандидатов от «Единой России» – директор столовой Мариинского дворца Антонина Лимаренко, а также генеральный директор Первого кадастрового бюро Андрей Козодаев, в чьей биографии есть еще и участие в учреждении фонда "Прииди и виждь" с супругой бизнесмена Евгения Пригожина. В соседнем "Петровском" собираются баллотироваться заместитель председателя правления ПАО «Энергомашбанк» по работе с клиентами Дмитрий Вагин и директор Межвузовского студгородка Александр Белокобыльский.

На прошедшей во вторник, 25 июня, конференции «Единой России» Вячеслав Макаров попросил партийных агитаторов «вынянчить победу» для этих кандидатов, а также потребовал от коллег, чтобы те перехватывали информационную повестку у оппозиции, а еще намекнул на внутрипартийные конфликты в некоторых муниципалитетах: «Не может система разъедать себя изнутри». Видимо, услышав этот призыв, несколько победителей праймериз, в частности главы муниципалитетов Центрального района, через несколько дней решили отказаться от переменчивой партийной поддержки и заявили о походе на выборы самовыдвиженцами.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»