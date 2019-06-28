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Общество
28.06.2019 19:34
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Как Минпромторг заключил госконтрактов на 363 млн рублей с компанией родственников замминистра из Петербурга

Петербургская компания «Сервис 007» с 2016 года участвует в организации командировок Министерства промышленности и торговли. Никого не смущает, что собственники компании – родственники замминистра промышленности и торговли, петербуржца Виктора Евтухова.

Как Минпромторг заключил госконтрактов на 363 млн рублей с компанией родственников замминистра из Петербурга

Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра, с сайта minpromtorg.gov.ru

На этой неделе Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» опубликовало расследование о роскошных командировках министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который за деньги налогоплательщиков путешествует по миру и останавливается в номерах стоимостью 1,3 млн рублей за сутки. Президентские люксы и билеты в бизнес-класс для него и его подчиненных покупаются через фирму, в числе собственников которой есть родственники замминистра Виктора Евтухова.

В качестве примера размаха министерских командировок «Трансперенси Интернешнл» приводит суточную остановку Мантурова в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai. Там министр гостил в ноябре 2016 года. Его ночевка обошлась налогоплательщикам в 1,38 млн рублей. Характеристики номера впечатляют: площадь 400 м?, двухэтажная столовая, гостиная с камином и балконом, кабинет, туалетная комната для гостей, просторная отдельная гардеробная с радио, погодной панелью и сушилкой для ногтей, мраморная ванная комната, ежедневная корзина с фруктами и местная газета.

После выхода материала Мантуров высказался о роскошных поездках. «Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся», – заявил глава Минпромторга. 

После публикации «Трансперенси», интернет-ресурс Baza присмотрелся к тем компаниям, которые организуют командировки — покупают авиабилеты и номера в отелях. Так в поле зрения журналистов попала  петербургская компания «Сервис 007», с которой Минпромторг с 2016 по 2018 год заключил 13 контрактов на 363 млн рублей. Среди 5 владельцев «Сервиса 007» у двоих — Маргариты и Арины – фамилия Юркан. То есть точно такая же, как и у супруги Виктора Евтухова Елены Юркан, что подтверждается декларацией о доходах замминистра. Кроме того, Маргарита Юркан числится совладельцем компании «Служба 007», где Елена Юркан является директором. 

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«Фонтанка» связалась с руководителем компании «Сервис 007» Дмитрием Злобиным, который в телефонном разговоре (запись имеется в распоряжении редакции) подтвердил, что собственники компании – родственники Евтухова. 

При этом он подчеркнул, что многомиллионные контракты от Министерства промышленности и торговли приносят компании минимальную прибыль. Так, с каждого авиабилета, стоимость которых в бизнес-классе может измеряться и сотней тысяч рублей, «Сервис 007» имеет комиссию всего лишь в 300 рублей. С организации номера в отеле комиссия компании составляет 1% – «Фонтанка» заглянула в несколько контрактов и нашла подтверждение этих слов в технических заданиях. По факту родства собственников компании и замминистра Евтухова Злобин уверяет, что к победам «Сервиса 007» чиновник не имеет никакого отношения. 

По данным СПАРК, выручка «Сервиса 007» в 2017 году составила 192 млн рублей, из которых чистая прибыль 1,6 млн рублей. При этом в 2016 – 2017 годах с компанией было заключено 47 госконтрактов на сумму более 1,6 млрд рублей. Стоит отметить, что среди заказчиков у «Сервиса 007» кроме Минпромторга есть Объединенная судостроительная корпорация (3 контракта на общую сумму более 415 млн рублей), государственный «Атомпроект» (12 контрактов на общую сумму более 1,2 млрд рублей) и многие другие. В общей сложности с 2014 года портфель госзаказа компании превысил 3 млрд рублей. Кстати, свои контракты от Минпромторга «Сервис 007» получает, как правило, в статусе единственного участника закупки. То есть без конкуренции. 

Любопытно, что в списке заказчиков есть и Центр подготовки спортивных сборных команд Петербурга, который в марте 2019 года подписал с «Сервисом 007» контракт на оказание услуг по бронированию, оформлению, переоформлению, возврату и доставке проездных документов. Стоимость соглашения – 122 млн рублей. Относительно скромные контракты у «Сервиса 007» есть и с Политехом (20 млн рублей), и с Военмехом (1,6 млн рублей), и с ИТМО (15 млн рублей).

Впрочем, какого-то прямого отношения к замминистра Евтухову ни одно из них не имеет. Напомним, что с 1998 по 2009 год Виктор Евтухов был депутатом Законодательного собрания Петербурга, затем – членом Совета Федерации от Петербурга. С февраля 2011 года был замминистра юстиции РФ, с 2012 года по настоящее время – замглавы Минпромторга.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»

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