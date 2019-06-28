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01.07.2019 12:00
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«Аквилон Инвест» направит более 2 млрд рублей на социальную инфраструктуру

Архангельский девелопер «Аквилон Инвест» инвестирует более 2 млрд рублей в развитие социальной инфраструктуры своих строящихся объектов в Санкт-Петербурге.

«Аквилон Инвест» направит более 2 млрд рублей на социальную инфраструктуру

«Аквилон Инвест»

Как уточнили в компании, в планах на ближайшие годы – строительство шести детских садов, медицинского центра и дорог, а также капитальный ремонт уже действующих городских учреждений.

Проекты реализуются в рамках программы холдинга по стратегическому развитию территорий в городах присутствия (сегодня девелопер работает в четырех городах: Санкт-Петербурге, Архангельске, Северодвинске и Москве). Программа охватывает строительство новых и ремонт уже действующих социально значимых объектов, работы по реконструкции зданий, комплексному редевелопменту и джентрификации кварталов, реставрации памятников исторического наследия.

«Развитие городской среды для нас имеет важное значение, поскольку именно город, его отдельные районы и кварталы – это та база, с которой мы работаем и за будущее которой мы несем ответственность. Для нас важно привнести в Петербург интересные, качественные проекты и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения современных требований к комфорту. Своевременное возведение социальной и коммерческой инфраструктуры, которая обеспечит жителей всем необходимым в шаговой доступности, создание новых общественных пространств для отдыха и удобных подъездных дорог – в нашем понимании это неотъемлемая составляющая комфортной жизни», – отмечает Виталий Коробов, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест»

Так, сегодня «Аквилон Инвест» уже ведет строительство двух детских садов и медицинского центра в Петербурге. Одно из дошкольных учреждений возводится в рамках жилого комплекса компании «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе города, неподалеку от метро «Фрунзенская». Современный трехэтажный детский сад рассчитан на 95 малышей и после ввода в эксплуатацию будет передан городу. Сейчас здесь идут работы на уровне цокольного этажа. Сдача ДОУ будет осуществляться одновременно с вводом жилого комплекса в I квартале 2021 года.

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В рамках эко-проекта «Q-мир» начато строительство трехэтажного встроенного детского сада на 100 малышей, а также медицинского центра площадью порядка 500 кв. метров, где будет принимать врач общей практики. Работы по объектам также уже начались, а завершатся во II квартале 2021 года.

«Аквилон Инвест»
«Аквилон Инвест»

Строительство еще одного детского сада на 320 мест запланировано рядом с жилым комплексом All Inclusive в Шушарах. ДОУ будет возводиться холдингом «Аквилон Инвест» совместно с застройщиком соседнего участка.

«В стадии проектирования и согласования сейчас находятся еще три детских сада, которые смогут вместить в общей сложности 615 малышей. В частности, уже заключены договоры с городом на строительство двух ДОУ на 215 и 180 мест в рамках наших новых проектов в Приморском и Невском районах», – уточнил Виталий Коробов.

Представитель холдинга отметил, что компании важно своевременно обеспечить будущих жителей инфраструктурой, чтобы новоселам не приходилось несколько лет ждать открытия в квартале детского сада, школы или строительства дорог. «Исходя из этого, мы также приняли решение о проведении своими силами реновации школы в Приморском районе, неподалеку от приобретенного нами участка. Это важно как в целом для локации, так и для будущих жителей нашего жилого комплекса, дети которых смогут посещать современную обновленную школу рядом с домом», – рассказал Виталий Коробов. Как уточнили в компании, еще 60 млн рублей будет направлено на проектирование и строительство дорог рядом с новым жилым комплексом.

Все инфраструктурные объекты холдинг «Аквилон Инвест» возводит полностью за счет собственных средств. По завершении строительства и ввода объектов в эксплуатацию они передаются городу.

В компании отметили, что социальная программа «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге стабильно работает и с каждым годом только расширяется. В частности, в прошлом году по инициативе холдинга ранее запланированных городом сроков были построены автомобильная и пешеходная дороги рядом с жилым комплексом «КосмосSTAR». Возведение инфраструктуры было важно не только для жителей дома, но и для квартала в целом, так как построенные дороги стали фактически единственными подъездными путями к расположенному рядом детскому саду.

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Кроме того, в рамках подготовки к 315-летию Петербурга холдинг участвовал в обновлении и ремонте БКЗ «Октябрьский».

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте:  www.ai1.spb.ru

ЖК «КосмосSTAR» – застройщик ООО «Борей-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.kosmos-star.ru

 

 

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