Бастрыкину в Петербурге рассказали о взятках на Балтийской таможне

Следственный комитет заявил о начале масштабной проверки Балтийской таможни. Петербургский бизнесмен на личном приеме у Бастрыкина рассказал о взятках.

Как сообщает СКР 28 июня, председатель ведомства приехал в Петербург по рабочим делам и провел прием граждан. Услышал он немало, но в официальный отчет попали несколько историй, в том числе о таможне.

«Житель Санкт-Петербурга рассказал, что от него, как от представителя коммерческой организации и иных юридических лиц, осуществляющих деятельность по транзитным перемещениям товаров через границу, сотрудники Балтийской таможни потребовали ежемесячной передачи денежных средств за общее покровительство. Заявитель просит привлечь их к ответственности», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Бастрыкин велел подчиненным устроить проверку с установлением «всех обстоятельств». Позицию Балтийской таможни по заявлению СКР «Фонтанке» узнать не удалось, пресс-секретарь ведомства Надежда Йоутсен не подходит к телефону.

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В состав Балтийской таможни входят ключевые посты по обслуживанию морских судов — Турухтанный, Лесной порт, Гавань, Кронштадтский, Бронка, Шкиперский, центр электронного декларирования.

Балтийскую таможню с января 2016 года возглавляет генерал-майор таможенной службы Сергей Сенько.