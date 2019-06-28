Начальник тюменской колонии устроил осужденному курорт за 100 тысяч в месяц. Теперь ему самому приходится отдыхать в СИЗО

Заключенный в Тюмени отбывал наказание в отдельном помещении на территории колонии, пользуясь всеми удобствами. Клиентоориентированность заведения пенитенциарной системы не оценили в Следственном комитете России, сообщается на сайте ведомства 28 июня.

«Обвиняемый [начальник колонии] с марта 2018 года по май 2019 года получал ежемесячно от осужденного деньги в размере 100 тысяч рублей за создание «комфортных» условий содержания, предоставляя для личных нужд осужденному отдельное жилое помещение, расположенное в цехе на территории исправительной колонии строгого режима для осуждённых. С ведома руководителя учреждения осужденный проживал в данной «квартире», – пишут следователи.

В отношении начальника колонии следственные органы регионального СК возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По решению суда он заключен под стражу.

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Судя по фотографиям, которые в Сеть выложил СК РФ, «квартира» находилась в невзрачном снаружи здании, однако внутри был сделан ремонт и поставлена кожаная мебель. Заключенный мог пользоваться компьютером, телефоном, телевизором и холодильником.